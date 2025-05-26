Москвичей предупредили об опасной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что в понедельник, 26 мая, жителей столицы ждет опасная температура.

«Выпущено предупреждение о том, что в понедельник температура в отдельных районах Москвы будет доходить до 30 градусов тепла», — отметил синоптик.

Он пояснил, что повышение температуры связано с гребнем антициклона над городом. Уже во вторник столбик термометра поднимется не так высоко — в столице ожидается около 27°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье стало самым теплым днем с начала весны и года в Москве. По его словам, к 14:00 температура воздуха преодолела отметку в 27°C. Это на 6°C превышает климатическую норму. В истории метеорологических наблюдений было и более теплое 25 мая: рекорд был установлен 20 лет назад. Тогда столбик термометра показал 31,5°C.

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