Воскресенье стало самым теплым днем с начала года

Синоптик Леус сообщил, что 25 мая стало самым теплым днем с начала года и весны

Воскресенье, 25 мая, стало самым теплым днем с начала весны и года в Москве, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К 14 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила отметку в +27 градусов (+27,1°), что на 0,2° выше, чем было у прежнего лидера, дня вчерашнего», — рассказал синоптик.

Он отметил, что такая температура на 6°C превышает климатическую норму. В истории метеорологических наблюдений было и более теплое 25 мая: рекорд был установлен 20 лет назад. Тогда столбик термометра показал 31,5°C.

По словам Леуса, воздух в столице продолжает прогреваться, поэтому говорить о том, побьет ли этот день прошлый рекорд, можно будет после 21:00.

До этого Гидрометцентр России предупредил жителей столицы, что 25 и 26 мая в городе будет действовать оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что с 16:00 до 19:00 25 мая и с 16:00 до 20:00 26 мая температура воздуха будет подниматься до 30°C и выше.

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