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В Казани молодой человек попытался пройти в детский сад с ножом

МВД: в Казани задержали молодого человека, пытавшегося пройти в детсад с ножом
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Shutterstock

В Казани молодой человек попытался пройти на территорию детского сада с ножом в руках. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, на место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. К этому моменту находившиеся рядом родители уже задержали молодого человека. В результате произошедшего никто не пострадал.

«Злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении МВД.

23 мая в Чите местный житель в состоянии алкогольного опьянения ворвался в детский сад и напугал воспитателей. По словам супруги дебошира, мужчина выгнал ее с детьми из дома. А затем решил вернуть детей, и пришел за ними в детсад. Педагоги отказались исполнять его требование вывести детей. Тогда он достал нож и начал вести себя агрессивно.

Ранее мужчину, ворвавшегося на территорию детсада в Каменске, отправили в СИЗО.

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