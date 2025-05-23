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Пьяный россиянин пробрался мимо охраны в детский сад и угрожал ножом воспителю

В Чите пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад и угрожал воспитателю
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Чите местный житель в состоянии алкогольного опьянения ворвался в детский сад и напугал воспитателей. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на супругу дебошира.

Инцидент произошел 19 мая в образовательном учреждении №97 на Славянской улице. По словам собеседницы СМИ, муж выгнал ее с детьми из дома. А затем решил вернуть детей, и пришел за ними в детский сад.

«Не знаю, как он попал на территорию детского сада, но ворвался в нашу группу с ножом, угрожал ... воспитателя. Заявление в полицию мы написали, но все еще не задержали. Дети боятся выйти даже на балкон», — поделилась читинка.

Как уточнили в комитете образования города, утром женщина связалась с воспитателями и попросила не передавать детей отцу. Когда мужчина всеже пришел, педагоги отказались исполнять его требование вывести детей. Тогда он достал нож и начал вести себя агрессивно. Сотрудники организации вызвали Росгвардию. Хотя экипаж прибыл через несколько минут, дебошир успел покинуть здание и убежать.

«Благодаря профессиональным и своевременным действиям персонала детского сада никто из воспитанников и сотрудников не пострадал. Все дети находились в безопасности», — уточнили в комитете, добавив, что после инцидента усилили пропускной режим.

В полиции ищут нарушителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Ранее мужчину, ворвавшегося на территорию детсада в Каменске, отправили в СИЗО.

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