Ворвавшийся на территорию детского сада с ножом хулиган объяснил свое поведение

В Каменске-Шахтинском заключили под стражу 38-летнего местного жителя, который с ножом ворвался в детский сад. Мужчина дал признательные показания по статье «Хулиганство» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ Ростовской области.

Во время допроса задержанный пояснил, что пытался проникнуть в детский сад, чтобы взять одного из детей в заложники и потребовать за него выкуп, но в процессе передумал.

«Решил пойти взять денег. Взял нож с собой. Зашел на первый этаж, начал требовать денег. От меня воспитатели закрылись, испугались. Ну я развернулся и пошел назад, потому что понял, что ничего не получится. Для устрашения достал нож. <…> Виноват, конечно, виноват, тем более ребенок. Там не столько воспитатель, там дите испугалось», — поделился подозреваемый.

Инцидент произошел 21 марта в детском саду №5 Каменске-Шахтинском. Пьяный местный житель ворвался в дошкольное учреждение, угрожал ножом, оскорблял педагогов.

Ранее в Новой Москве возбудили дело о хулиганстве после стрельбы у частного детского сада.