В Госдуме заявили, что школьницы должны учиться, а не рожать

Для несовершеннолетних девушек роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка, поэтому не нужно поощрять их рожать еще в школе. Так в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина оценила приказ губернатора Орловской области платить беременным школьницам 100 тыс. рублей за постановку на учет.

«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей – дети должны учиться, получить полноценное образование. Не надо поощрять детей становиться родителями в школе. Образованный родитель в десятки раз даст больше своему ребенку, недоучка вряд ли способен дать столько в образовании, воспитании своему ребенку, сколько получивший полноценное школьное и высшее образование родитель. Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно», – сказала Останина.

Депутат напомнила, что в Орловская область вошла в число регионов, где реализуется «демографическое меню» – за рождение детей жители будут получать финансовую поддержку. При этом депутат отметила, что в нем не указаны школьницы.

«Более того, у нас же 41 регион, куда вошла и Орловская область, они будут получать из федерального бюджета средства на реализацию «демографического меню», где эта мера предусмотрена. Но в предложенном в федеральном центре и согласованном с нашим комитетом демографическом меню нет школьниц», – пояснила она.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее подписал указ, согласно которому школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и родам. До этого такие выплаты предоставлялись только студенткам колледжей и вузов. Теперь программа охватит и учащихся школ, а ее действие продлится до 2027 года.

Ранее стало известно, что Новгородский университет выплатит по 100 тыс. рублей родившим студенткам.