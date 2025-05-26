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В Пулково отменили пять рейсов в Турцию

Турецкая авиакомпания отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять авиарейсов из Санкт-Петербурга в Анталью и Стамбул, которые должны были отправиться в ночь на 26 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Согласно данным аэропорта, в Анталью должны были отправиться четыре самолета, еще один — в Стамбул. Причины отмены рейсов не уточняются.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Пулково, некоторые рейсы Turkish Airlines были отменены по решению самой авиакомпании.

«С пассажирами отмененных рейсов работает авиакомпания. По запросу предоставлена гостиница, пассажиры переоформлены на другие рейсы перевозчика», — говорится в сообщении.

8 мая Turkish Airlines отменила все рейсы, отправлявшиеся из турецких курортов в города России. Решение было связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах. Российские власти и турецкая авиакомпания договорились о полном возобновлении полетной программы между странами с 9 мая.

Ранее в Финляндии забастовка авиапрома привела к отмене более 100 рейсов.

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