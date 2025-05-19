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В Финляндии забастовка авиапрома привела к отмене более 100 рейсов

Finnair отменила более ста рейсов из-за забастовки в Хельсинки
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Depositphotos

Более ста рейсов авиакомпании Finnair отменены из-за забастовки, организованной Профсоюзом авиационной промышленности Финляндии, временно приостановлена работа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что около 14 тысяч пассажиров пострадали в результате акцией протеста, связанной с переговорами по новому коллективному договору.

Кроме того, забастовка может спровоцировать задержки в обработке багажа, в связи с чем пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт заранее.

Это не первая подобная акция протеста. В конце прошлого года из-за забастовки пилотов было отменено более 160 рейсов Finnair. Пассажиры не смогли вовремя отправиться в Сеул, Лондон, Амстердам и другие города.

В конце февраля порядка 80% рейсов в аэропорту Мюнхена были отменены из-за забастовки сотрудников из-за забастовки сотрудников. Профсоюз Verdi, организовавший митинг, выступал за повышение заработной платы на 8%, но не менее чем на €350 в месяц.

Ранее в Бельгии началась общенациональная забастовка.

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