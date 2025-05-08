Тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов. Когда они вернутся домой?

Российские власти и турецкая авиакомпания Turkish Airlines договорились о полном возобновлении полетной программы между Турцией и РФ с пятницы, 9 мая. Все рейсы, отмененные турецкими авиалиниями 8 мая, выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Причиной отмены полетов стали многочисленные ограничения в российских аэропортах, связанные с повышенными мерами безопасности в преддверии Дня Победы и угрозами атак беспилотников.

Минтранс России, Росавиация и турецкая авиакомпания Turkish Airlines договорились о полном возобновлении полетной программы между Турцией и РФ с пятницы, 9 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Отмененные рейсы за четверг, 8 мая, выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов», — написал он.

Росавиация также одобрила заявку SouthWind на выполнение дополнительных рейсов из Турции в Россию на майские праздники.

Что случилось

В четверг, 8 мая, турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы, отправлявшиеся из турецких курортов в города России. По информации РИА Новости, решение было связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала об отмене рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines из Москвы и Петербурга в Турцию. Отмена коснулась 20 рейсов Turkish Airlines в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул и четырех рейсов Pegasus Airlines в Анталью, Стамбул и Бодрум из московского аэропорта Внуково. Помимо них, семь рейсов в Анталью и Стамбул были отменены из Петербурга. По подсчетам АТОР, это затронуло около 15 тысяч человек.

В середине дня Росавиация объявила, что обстановка в российских аэропортах в целом стабилизировалась «после вынужденных корректировок расписания» в воздушных гаванях московского региона из-за «временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов».

«В подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет», — заявили в Росавиации.

Однако, по данным ведомства, в региональных аэропортах еще наблюдаются задержки рейсов более чем на два часа.

По состоянию на середину дня 8 мая наибольшее количество отклонений в расписании отмечалось в аэропорту Сочи (16 рейсов) и Казани (11 рейсов). Также ожидали вылета задержанные рейсы в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите.

«Часть из них отправится к месту назначения утром 9 мая», — сообщили в Росавиации.

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Что рассказывали пассажиры

Накануне в беседе с 360.ru пассажирка по имени Елена рассказала, что ее рейс из московского аэропорта Внуково в Стамбул задержали на семь часов, в результате чего у нее сорвалась командировка с двумя стыковками. По ее словам, в гостиницах мест для всех пассажиров не хватило, некоторые были вынуждены ночевать в аэропорту и спать прямо на полу.

«Дали талоны на питание и привезли воду в бутылках. В гостиницу заселили только тех, кто с детьми, и кто первым успел записаться. Остальным сказали, что мест нет», — рассказала она.

Россиянка Татьяна рассказала «Газете.Ru», что утром 8 мая должна была вылететь из Антальи в Москву авиакомпанией Turkish Airlines, но рейс перенесли на неизвестный срок. Пассажиров посадили в автобус, привезли в отель, разместили по номерам и обеспечили питанием.

«Все как бы хорошо, только когда вылет обратный, никто никакой информации не дает и не знает», — сообщила она.

Внутри России из-за ограничений авиасообщения РЖД объявила о включении дополнительных вагонов в состав поездов по направлениям Москва – Санкт-Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва. В период до 12 мая пассажирам дополнительно предложено около пяти тысяч мест.