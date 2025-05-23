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В Забайкальском крае задержали мужчин, подозреваемых в поджоге

Ирина Волк: в Забайкалье полиция задержала троих мужчин по подозрению в поджоге
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Илья Питалев/РИА Новости

В Забайкальском крае сотрудники МВД задержали трех мужчин по подозрению в поджоге. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о работниках филиала «Забайкальского лесохозяйственного объединения».

«Предварительно установлено, что в марте фигуранты для предотвращения ландшафтных пожаров подожгли вблизи лесного массива сухую траву. В результате несоблюдения условий проведения подобных мероприятий пламя вышло из-под контроля и перебросилось на деревья», — сказано в сообщении.

Волк пишет, что мужчины не сообщили о пожаре в соответствующие ведомства и меры к своевременному тушению не приняли. В результате огонь разошелся на площади больше 30 тысяч гектаров, потушили его только в конце апреля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 261 УК РФ, добавила Волк.

До этого в отправили самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» для вызова осадков. Начальник Авиалесоохраны Алексей Панов отметил, что весенние пожары в 100% случаев начинаются из-за человека. Для того чтобы люди не ходили в лес, выставили больше 100 фотоловушек.

Ранее сообщалось о случае в Якутии, где мужчина разжег костер и устроил лесной пожар, который тушили сутки.

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