«Тушат самолетами»: в Забайкалье борются с лесным пожаром, который подступает к монастырю

Природный пожар постепенно отступает от окрестностей Читы – огонь помогает тушить авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Лилия.

«Наша семья проживает в Чите, район КСК. Мы живем напротив озера Кенон, где можем наблюдать, как прилетевший с Хабаровска самолет-амфибия Бе-200 набирает воду для тушения пожаров. На данный момент благодаря авиации пожар отступает. Надеемся, что вскоре будет потушен, и дым не заполонит город, как это было на протяжении нескольких недель ранее», — сказала Лилия.

Из-за масштабных природных пожаров с 7 апреля в лесах Забайкальского края введен региональный режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тыс. га. По данным МЧС, на территории региона продолжают действовать 49 лесных пожаров, из них локализованы 14 очагов на площади почти 121 тыс. га.

Для борьбы с огнем усилили авиагруппировку — на дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. В министерстве уточнили, что он способен за один вылет сбросить до 12 тонн огнетушащей жидкости.

Пожар подбирается к женскому монастырю и детскому дому в поселке Атамановка под Читой. Жители поселка готовятся к эвакуации.

Ранее в Забайкалье призвали лишить субсидий фермеров, причастных к пожарам.