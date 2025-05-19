Россиянам напомнили о штрафах за нарушение противопожарных правил в лесу

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу законодательство РФ предусматривает значительные штрафы для граждан, должностных лиц и организаций. Об этом РИА Новости рассказала глава федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Она напомнила, что в 2022 году были увеличены штрафные санкции за выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, которые непосредственно примыкают к лесам. За такие нарушения физические лица заплатят 30–40 тыс. рублей, должностные лица — 40–60 тыс. рублей, юридические лица -— 300–500 тыс. рублей.

Бурякова отметила, что если в регионе действует особый противопожарный режим, то штрафы увеличатся до 40–50 тыс. рублей для граждан, до 60–90 тыс. для должностных лиц рублей, до 600 тыс.–1 млн рублей для организаций.

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