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Россиянам напомнили о штрафах за нарушение противопожарных правил в лесу

РИА Новости: за нарушение правил поведения в лесу предусмотрены крупные штрафы
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Телеграм-канал «Кубань 24»

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу законодательство РФ предусматривает значительные штрафы для граждан, должностных лиц и организаций. Об этом РИА Новости рассказала глава федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Она напомнила, что в 2022 году были увеличены штрафные санкции за выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, которые непосредственно примыкают к лесам. За такие нарушения физические лица заплатят 30–40 тыс. рублей, должностные лица — 40–60 тыс. рублей, юридические лица -— 300–500 тыс. рублей.

Бурякова отметила, что если в регионе действует особый противопожарный режим, то штрафы увеличатся до 40–50 тыс. рублей для граждан, до 60–90 тыс. для должностных лиц рублей, до 600 тыс.–1 млн рублей для организаций.

17 мая прокурор Забайкальского края Евгений Марков предложил лишать виновных в пожарах фермеров государственных субсидий.

Ранее москвичам рассказали, за что можно получить штраф во время пикника.

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