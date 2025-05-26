Аэропорт в Иваново временно прекратил работу

Росавиация: временные ограничения введены на работу аэропорта в Иваново

Временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново — Южный. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным Минобороны, за ночь над регионами России сбили 96 украинских беспилотников, из них четыре — над Ивановской областью.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.