Аэропорт в Иваново временно прекратил работу

Временные ограничения на их прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново — Южный. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
По данным Минобороны, за ночь над регионами России сбили 96 украинских беспилотников, из них четыре — над Ивановской областью.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.