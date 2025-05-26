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Жители Тулы и Алексина сообщили о блэкауте

Mash: в Алексине и нескольких районах Тулы произошел блэкаут
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Depositphotos

В Тульской области произошло массовое отключение электроснабжения, блэкаут коснулся Алексина и Тулы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«О массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. До этого в небе были слышны 14 взрывов. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы — в Привокзальном вчера [25 мая] в 23:10 свет пропал на семи улицах», — говорится в публикации.

Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий аварии, причина отключения не установлена. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что на окраинах Тулы на фоне атаки беспилотников было слышно более десятка взрывов, затем жители ряда районов начали жаловаться на перебои с электричеством. Кроме того, взрывы и звуки пролета БПЛА слышали жители городов Алексин и Новомосковск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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