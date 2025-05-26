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В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий

Депутаты СРЗП внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, который предлагает включить самозанятых в программу социальных гарантий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что в России по итогам прошлого года стало на 43% больше самозанятых граждан относительно 2023 года.

В апреле член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что самозанятых в России не заставят платить страховые взносы за себя на пенсию как минимум до 2028 года.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.

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