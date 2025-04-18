Названа самая прибыльная сфера для самозанятых

В России по итогам прошлого года стало на 43% больше самозанятых граждан относительно 2023 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса ЮKassa.

Больше всего самозанятых насчитали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Число самозанятых, подключенных к сервису, выросло за отчетный период в два раза в Северной Осетии, Хакасии, Дагестане и Тамбовской области.

Наиболее доходными сферами деятельности самозанятых оказались ремонт и развлечения. Самую высокую прибыль обеспечивают товары для дома и ремонта. За год оборот самозанятых в этом секторе увеличился в 3,5 раза.

На прошлой неделе член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что самозанятых в России не заставят платить страховые взносы за себя на пенсию как минимум до 2028 года.

В 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию в рамках пенсионной реформы. В 2026 году это будут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения пенсии по старости им нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. С февраля средняя страховая пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

Ранее был назван минимальный размер пенсии для самозанятых.