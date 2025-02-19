Назван минимальный размер пенсии для самозанятых

Самозанятые россияне могут накопить себе на пенсию от 13,8 тыс. до 48,7 тыс. рублей в месяц за 35 лет, если будут уплачивать добровольные взносы на пенсию в Социальный фонд России, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Минимальный платеж для участия в добровольных отношениях по обязательному пенсионному страхованию для самозанятого составляет 59 241,60 рубля в 2025 году (в ежемесячном пересчете — 4936,80 рубля), а максимальный — 473 932,80 рубля (в ежемесячном пересчете — 39494,4 рубля). В первом случае у самозанятого будет сформировано 0,975 пенсионного коэффициента, а во втором – 7,799. Если 35 лет добровольно уплачивать взносы, при минимальном платеже страховая пенсия составит 13879,37 рубля, а при максимальном — 48675,97 рубля», — отметил экономист.

По его словам, деньги можно размещать и на накопительном счете, но неясно, какими будут ставки по нему в долгосрочной перспективе. В свою очередь стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата страховой пенсии ежегодно индексируются не ниже уровня инфляции, подчеркнул экономист. Он добавил, что это — надежный встроенный инструмент реальной защиты пенсионных прав и впоследствии назначенных страховых пенсий от роста цен.

Балынин добавил, что собственные средства на накопительных счетах и банковских вкладах исчерпаемы, а страховая пенсия по старости назначается пожизненно. То есть при максимальных перечислениях добровольных взносов можно получить пенсию практически в 49 тыс. рублей пожизненно. Как и все страховые пенсии, она будет подлежать постоянной индексации на уровень не ниже инфляции.

По словам экономиста, вступить в добровольные отношения можно не только при личном посещении подразделений Социального фонда, но и через единый портал Госуслуг. Балынин заключил, что россияне используют режим самозанятости не только как единственный и основной инструмент организации своей деятельности, но и как дополнительный к постоянному месту трудоустройства в виде наемного сотрудника. А за него работодатель уплачивает страховые взносы, благодаря чему формируются страховой стаж и пенсионные права.

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