Россиянам рассказали, заставят ли самозанятых платить страховые взносы

Самозанятых в России не заставят платить страховые взносы за себя на пенсию как минимум до 2028 года, заявила «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У российских властей с самозанятыми действует негласный договор до 2028 года не менять правила. Поэтому до 2028 года самозанятых никто не будет заставлять платить страховые взносы за себя на пенсию, они могут делать это добровольно, чтобы накопить страховой стаж и пенсионные баллы. Если самозанятые этого не сделают, они смогут рассчитывать только на социальную пенсию — в 70 лет для женщин и 75 лет для мужчин. А разница между средней социальной и средней страховой пенсиями по старости для неработающих пенсионеров составляет больше 10 тыс. рублей, то есть социальная пенсия меньше на эту сумму. Самозанятые сами выбирают, платить или не платить страховые взносы, но и с полной ответственностью за свое будущее», — отметила Бессараб.

В 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию в рамках пенсионной реформы. В 2026 году это будут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения пенсии по старости им нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. С февраля средняя страховая пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля.