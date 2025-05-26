Аэропорт Нижнего Новгорода временно прекратил работу

В Нижнем Новгороде аэропорт Стригино временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 0:48. Как уточняется в публикации, аэропорт приостановил работу, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Накануне вечером с 22:05 в Нижнекамске в Татарстане ограничили работу аэропорта Бегишево. Меры были приняты на фоне попыток беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковать территорию республики. Жители Елабуги заявили о взрывах над городом. По их словам, многочисленные хлопки стали слышны примерно в 22:40.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее вертолет с Путиным попал в эпицентр атаки ВСУ под Курском.