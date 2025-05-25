«Мы вели противовоздушный бой»: вертолет с Путиным попал в эпицентр атаки ВСУ

ВСУ массированно атаковали Курскую область, когда туда с визитом приехал президент РФ Владимир Путин. Российские военные отразили атаку и обезопасили вертолет российского лидера в воздухе. ВС РФ уже приступили к созданию буферной зоны у границы России. Они взяли под контроль два населенных пункта Сумской области Украины и продвинулись дальше в Харьковской.

Вертолет российского лидера Владимира Путина попал в эпицентр отражения масштабной атаки украинских беспилотников 20 мая. В этот день президент посетил Курскую область. Об инциденте рассказал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», — сообщил Дашкин.

Военнослужащий отметил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников и уничтожили все воздушные цели, выполнив поставленную задачу.

Итоги визита Путина

В конце мая Путин впервые после полного освобождения региона приехал в Курскую область с рабочим визитом. Президент поговорил с местными волонтерами и властями, а также отдельно встретился с врио губернатора области Александром Хинштейном. У них даже состоялся приватный разговор в машине Путина. Кроме этого, российский лидер осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2.

«Обстановка остается сложной». Путин впервые приехал в Курскую область после освобождения Владимир Путин приехал в Курскую область, чтобы посетить строящуюся Курскую АЭС-2 и провести несколько... 21 мая 13:55

В ходе визита Путин услышал, какие именно моменты требуют изменений. Он поручил продлить ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей вынужденным переселенцам, пока они не смогут вернуться в свои дома. Также государство поможет восстановить дома, которые пришли в негодность косвенно в результате военных действий на территории региона, например за зиму.

Путин отметил, что, несмотря на освобождение Курской области, обстановка в приграничных частях региона остается сложной. Он поручил ускорить разминирование территорий.

«Во время каждого своего доклада Владимиру Владимировичу вижу, насколько глубоко он воспринимает боль и проблемы людей. Курская область — приграничный регион, который принял на себя удар ВСУ. Именно здесь наши воины вновь сломили хребет нацизму — так же, как это было 80 лет назад!» — заявил Хинштейн.

Украинские корни Хинштейна

На встрече Путина с главами муниципалитетов Курской области руководитель Глушковского района Павел Золотарев попросил создать буферную область у границы для обеспечения безопасности региона:

«Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим».

В ответ Путин пошутил, что именно по этой причине Хинштейн стал врио главы Курской области:

«Поэтому Александра Евсеевича и выбрали, он тоже так хочет все побольше, побольше».

В своем Telegram-канале Хинштейн рассказал, что его дедушка родился в Сумской области Украины, поэтому эта земля для него «совсем не чужая».

Российские военные уже приступили к созданию буферной зоны вдоль границы России.

«Только за последнюю неделю освобождены населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области. В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов», — рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.