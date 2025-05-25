На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три аэропорта Московского региона возобновили работу

Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения
close
Depositphotos

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были сняты ограничения на полеты. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Заявление о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов было опубликовано в 22:18 мск.

До этого в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково в своем Telegram-канале предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании.

Там объяснили, что из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях Пулково принимает рейсы в качестве запасного.

Также Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры начали действовать с 20:25.

Это произошло на фоне атак десятков дронов на регионы России. Как заявили в Минобороны РФ, с 13:00 до 20:00 по территории страны пытался ударить 51 украинский беспилотник. Целью шести из них был Московский регион.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами