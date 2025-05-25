Три аэропорта Московского региона возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были сняты ограничения на полеты. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Заявление о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов было опубликовано в 22:18 мск.

До этого в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково в своем Telegram-канале предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании.

Там объяснили, что из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях Пулково принимает рейсы в качестве запасного.

Также Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Меры начали действовать с 20:25.

Это произошло на фоне атак десятков дронов на регионы России. Как заявили в Минобороны РФ, с 13:00 до 20:00 по территории страны пытался ударить 51 украинский беспилотник. Целью шести из них был Московский регион.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.