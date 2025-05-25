На Кубани решили расселить жильцов пострадавшего от пожара дома

В станице Староминской Краснодарского края жильцов трехэтажного дома, который пострадал из-за крупного пожара, решили расселить. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Все жители были эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет, принимаются меры по расселению пострадавших», — отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины пожара по адресу: улица Маршала Жукова, дом 27, корпус 3.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что пострадали квартиры на всех этажах дома, при этом часть помещений не подлежит восстановлению.

По данным главы муниципалитета Алексея Кияшко, для пострадавших предусмотрен резервный жилой фонд: их расселят в трех гостиницах и трех домах, находящихся в муниципальной собственности.

До этого пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме в станице Староминской, где огнем было охвачено 1,2 тыс. кв. м на верхнем этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из горящего здания и еще 30 — из соседнего многоквартирного дома. В результате ЧП никто не пострадал.

25 мая также крупный пожар произошел в торговом центре на улице Дзержинского в подмосковном Королеве. По данным МЧС России, огонь охватил второй этаж ТЦ. В ведомстве сообщили, что в административном здании загорелись стройматериалы.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.