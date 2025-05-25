Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, за последние четыре часа было уничтожено семь БПЛА на подлете к Москве. Сообщения о сбитых дронах поступали от Собянина с 16:55 до 20:48.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 20:25 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что отключение мобильного интернета во время атак беспилотников не дает им возможности получать и передавать цифровые данные. По его словам, при отключении мобильного интернета дроны утрачивают возможность позиционирования и нанесения ударов по жилым домам, объектам инфраструктуры, поскольку теряются без координат.

Ранее летевший в сторону Москвы дрон ВСУ сняли на видео из окна самолета.