Летевший в сторону Москвы дрон ВСУ сняли на видео из окна самолета

Mash: украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, попал на видео

Опубликованы кадры летящего в сторону Москвы беспилотника, которые сняты из окна самолета. Их выложил Telegram-канал Mash.

«‎Момент атаки ВСУшного БПЛА на Москву заснял наш подписчик прямо из самолета», — сказано в посте.

Видео сделано из иллюминатора воздушного судна, на кадрах можно заметить белый дрон.

По данным Минобороны, за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотников. 35 из этих дронов сбили над Москвой и Московской областью.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 26 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи и раннего утра, летевших на столицу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Хинштейн рассказал, как военные отбивают атаки ВСУ на Курскую область.