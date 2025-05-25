В Подмосковье эвакуировали «Мегу»

В подмосковных Котельниках эвакуировали торговый центр «Мега». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, сотрудники эвакуировали всех находившихся в ТЦ через подземную парковку. На кадрах с места происшествия видно, как люди спокойно покидают «Мегу».

Очевидцы рассказали, что во время эвакуации не работала сотовая связь.

Днем пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского в Королеве. Окна с одной стороны здания почернели, из здания валил дым. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. Посетителей и сотрудников ТЦ тоже эвакуировали. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки.

Очевидец Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.