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«Дым виден за несколько километров»: очевидец — о пожаре в ТЦ в Королеве

Житель Королева рассказал о сильном огне и едком запахе из-за пожара в ТЦ «Пионер»

Из-за пожара в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королеве в воздухе чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец ЧП Данила. По его словам, в эпицентре возгорания находилось много строительных магазинов.

«Огонь очень сильный, с едким запахом, как бывает, когда горит пластик — там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов: фурнитура, сантехника и подобное. Дым густой, виден был за несколько километров. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось очень много народа, но паники не заметил. Люди начали расходиться, когда дым усилился. Это историческое здание, его построили в 1930-е годы, часть Болшевской трудовой коммуны. Работающая в ТЦ знакомая сказала, что пострадавших не было, когда люди эвакуировались. Но потом в городских чатах писали, что в скорые и реанимации несли несколько людей на носилках», — сказал он.

25 мая в ТЦ «Пионер» в Королеве произошел сильный пожар — окна с одной стороны здания уже почернели, из здания валит дым. В МЧС уточнили, что загорелись строительные материалы на втором этаже. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.

Telegram-канал Baza отмечает, что накануне в этом же ТЦ уже происходил пожар, но меньшего масштаба.

Ранее во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара.

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