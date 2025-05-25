На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин поручил расследовать инцидент с надругательством над флагом РФ в Грузии

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии
close
Телеграм-канал «Следком»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над государственным флагом РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Там отметили, что в СМИ распространилась информация о надругательстве над российским триколором во время песенного фестиваля в Грузии.

Бастрыкин дал поручение следователям возбудить по данному факту уголовное дело, чтобы привлечь виновных к ответственности.

25 мая стало известно, что грузинский певец Эркеле Гецадзе осквернил флаг России на концерте в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air. На видеозаписи, которую опубликовали зрители, музыкант сначала бросил флаг на пол, после чего положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него.

При этом известно, что Гецадзе размещает свои композиции на российских музыкальных площадках для российских слушателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поступком грузинского певца займутся правоохранительные органы РФ. Она подчеркнула, что «флаг останется флагом», несмотря на то, «какой бы псих что бы с ним ни вытворял». По ее словам, этот поступок не останется без внимания и оценки российских правоохранителей.

Дипломат добавила, что многие достойные грузины гордятся флагом России, и привела в пример архитектора Зураба Церетели и артиста балета Николая Цискаридзе. Она также напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника советскому солдату в Чехии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами