Бастрыкин поручил расследовать инцидент с надругательством над флагом РФ в Грузии

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту надругательства над флагом РФ в Грузии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над государственным флагом РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Там отметили, что в СМИ распространилась информация о надругательстве над российским триколором во время песенного фестиваля в Грузии.

Бастрыкин дал поручение следователям возбудить по данному факту уголовное дело, чтобы привлечь виновных к ответственности.

25 мая стало известно, что грузинский певец Эркеле Гецадзе осквернил флаг России на концерте в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air. На видеозаписи, которую опубликовали зрители, музыкант сначала бросил флаг на пол, после чего положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него.

При этом известно, что Гецадзе размещает свои композиции на российских музыкальных площадках для российских слушателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поступком грузинского певца займутся правоохранительные органы РФ. Она подчеркнула, что «флаг останется флагом», несмотря на то, «какой бы псих что бы с ним ни вытворял». По ее словам, этот поступок не останется без внимания и оценки российских правоохранителей.

Дипломат добавила, что многие достойные грузины гордятся флагом России, и привела в пример архитектора Зураба Церетели и артиста балета Николая Цискаридзе. Она также напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника советскому солдату в Чехии.