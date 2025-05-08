Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советскому солдату в Чехии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии», — говорится в сообщении.

Председатель чешской общественной организации Kovčeg-Arha, объединяющей русскоговорящих жителей Устецкого края, Анатолий Орлов сообщил РИА Новости, что неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала в чешском городе Теплице.

До этого официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщала, что могилы бойцов Красной армии чаще всего оскверняют в Болгарии и Польше, а также на Украине и в странах Балтии.

Она напомнила, что в Польше в нарушение Соглашения о гарантиях и об обязанностях сторон между Россией и Польшей были демонтированы сотни памятников бойцам Красной Армии.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина демонтажем памятников не сотрет подвиг советского народа.