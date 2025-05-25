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Захарова назвала «безмозглым» грузинского певца, осквернившего российский флаг

Захарова: поступку грузинского певца, осквернившего флаг РФ, будет дана оценка
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Поступком грузинского певца Эркеле Гецадзе, который осквернил российский флаг на концерте, займутся правоохранительные органы РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что «флаг останется флагом», несмотря на то, «какой бы псих что бы с ним ни вытворял». По ее словам, этот поступок не останется без внимания и оценки российских правоохранителей.

«Лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку», — написала Захарова.

Дипломат добавила, что многие достойные грузины гордятся флагом России, и привела в пример архитектора Зураба Церетели и артиста балета Николая Цискаридзе. Она также напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом.

До этого сообщалось, что грузинский певец Эркеле Гецадзе осквернил российский триколор в рамках музыкального фестиваля Tbilisi Open Air. На опубликованной в сети видеозаписи видно, что музыкант сначала бросил флаг на пол, а затем положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него.

При этом известно, что Гецадзе размещает свои композиции на российских музыкальных площадках для российских слушателей.

Ранее неизвестный оставил в гипермаркете флаг РФ с оскорблениями на украинском языке.

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