«Противозачаточные таблетки снижают число абортов»: депутат — об ужесточении продажи КОКов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Газете.Ru», что не видит необходимости в ужесточении продажи противозачаточных препаратов, поскольку большинство женщин принимают их по назначению врача. По его словам, контрацептивы снижают количество нежелательных беременностей и абортов.

«Не вижу необходимости ужесточать существующие требования. У многих лекарств есть побочные эффекты. Не думаю, что противозачаточные препараты россиянки принимают без назначения врача, и поэтому это требует строгого рецептурного отпуска. Как правило, препарат подбирает врач, а пациентки потом просто следуют рекомендациям без необходимости постоянного посещения для выписки нового рецепта. Одновременно противозачаточные препараты, в том числе применяемые для экстренной контрацепции, действительно снижают количество нежелательных беременностей и, соответственно, количество их искусственных прерываний», — сказал он.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что продажу противозачаточных таблеток в России следует ужесточить и отпускать их исключительно по рецепту врача. Парламентарий подчеркнула, что любые гормональные препараты вмешиваются в тонкий баланс функционирования организма, в том числе угнетают деятельность яичников, что со временем может привести к серьезным последствиям — от гормонального сбоя до преждевременного климакса. По мнению Соломатиной, ограничения позволят не только снизить риски инфарктов и инсультов у женщин, но и сохранить репродуктивное здоровье дольше.

Позднее врач акушер-гинеколог в беседе с «Газетой.Ru» назвала «манипуляциями» слова парламентария и объяснила, что противозачаточные препараты не угнетают деятельность яичников, а, наоборот, дают им «отдохнуть».

Ранее депутат Леонов не увидел нарушения прав женщин в идее ужесточить продажу противозачаточных.