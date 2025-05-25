В Госдуме призвали ужесточить продажу противозачаточных

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила изданию «Абзац», что продажу противозачаточных таблеток в России следует регулировать строже — в частности, отпускать их исключительно по рецепту врача.

Парламентарий подчеркнула, что любые гормональные препараты вмешиваются в тонкий баланс функционирования организма, в том числе угнетают деятельность яичников, что со временем может привести к серьезным последствиям — от гормонального сбоя до преждевременного климакса. По мнению Соломатиной, подобный подход позволит не только снизить риски инфарктов и инсультов у женщин, но и сохранить репродуктивное здоровье на более длительный срок.

Ссылаясь на результаты последних исследований, депутат сообщила, что женщины, длительно использующие гормональные контрацептивы, чаще сталкиваются с ранним наступлением климакса — уже в возрасте 40–45 лет. В то время как те, кто отдают предпочтение альтернативным методам предохранения, сохраняют менструальный цикл вплоть до 50 лет и старше.

Соломатина отметила, что научные данные последних лет все чаще указывают на негативные побочные эффекты от длительного приема оральных контрацептивов, что, по ее словам, должно стать основанием для выработки новых подходов к их продаже и применению.

Ранее британские ученые назвали препараты, провоцирующие приступы астмы у женщин.