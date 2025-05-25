«Это чистые манипуляции»: гинеколог не поддержала ужесточение продажи противозачаточных

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина призвала ужесточить продажу противозачаточных таблеток и отпускать их только по рецепту из-за вреда для здоровья. Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Газетой.Ru» не согласилась с парламентарием и объяснила, что противозачаточные препараты не угнетают деятельность яичников, а, наоборот, дают им «отдохнуть».

«Я понимаю, что депутат Татьяна Соломатина — врач, но она врач-дерматовенеролог, и за ее очень долгий путь общественной деятельности, политической деятельности она, конечно, далека от клиники и может какие-то нюансы, естественно, не знать. Поэтому простительно, что некоторые ее возражения не имеют научных обоснований. «Гормональные препараты вмешиваются в тонкий баланс функционирования организма, в том числе угнетают деятельность яичников». С точностью до наоборот — гормональные противозачаточные препараты дают яичникам отдохнуть, они ни во что не вмешиваются, они берут на себя функцию яичников. Я скажу больше: противозачаточные препараты — это имитация естественной беременности. Если депутат считает, что деятельность яичников угнетается во время беременности, то это, конечно, совершенно не так», — сказала она.

Ерофеева отметила, что прием противозачаточных средств не приводит к гормональным сбоям, а сохраняет репродуктивное здоровье женщин, поскольку с помощью препаратов в ее организме сохраняются все яйцеклетки.

«Противозачаточные препараты призваны не давать организму овулировать. Этого обычно не происходит во время беременности и при длительном, регулярном, каждые три часа, без ночных перерывов кормлении младенца грудью — вот только два физиологических состояния у женщины, когда нет овуляции. Это наука взяла на вооружение, и именно к этому призваны противозачаточные таблетки. Поэтому никаких гормональных сбоев, тем более преждевременных климаксов, от противозачаточных таблеток нет и быть не может. Прием противозачаточных препаратов позволяет сохранить репродуктивное здоровье, поскольку, пока женщина пьет противозачаточные таблетки, в ее организме сохраняются все ее яйцеклетки. А вот если она менструирует каждый месяц, она теряет помногу яйцеклеток каждый месяц, и ее овариальный резерв довольно-таки быстро снижается, становится меньше нормы. И вероятность беременности у женщин, которые менструируют каждый месяц, ниже, чем у тех женщин, которые пьют противозачаточные таблетки», — добавила она.

Врач также опровергла слова депутата о раннем климаксе женщин и риске инфарктов и инсультов при приеме противозачаточных средств.

«Депутат ссылается на какие-то последние исследования, что женщины, длительно использующие гормональные контрацептивы, сталкиваются с ранним наступлением климакса в 40-45 лет. Это тоже совершенно не так. Женщина вступает в климакс, поскольку таким же образом изменения в организме происходили у ее родственников по материнской линии, у матери или у бабушки, и использование противозачаточных препаратов совершенно никаким образом не влияет на возраст наступления климакса. А 40-45 лет и 50 лет — это, в принципе, физиологический период, когда начинает снижаться функция яичников. В отношении инсультов и инфарктов с точностью до наоборот — пока женщина находится в репродуктивном возрасте, у нее функционируют яичники, у нее происходит беременность, либо она пользуется противозачаточными препаратами, риск инфарктов и инсультов значительно ниже, чем в период менопаузы, и яичники перестают оказывать протективный эффект, перестают вырабатывать эстрогены. Эстрогены защищают женский организм от инфарктов и инсультов», — подчеркнула Ерофеева.

Эксперт назвала слова депутата Соломатиной о вреде противозачаточных манипуляциями и подчеркнула, что в России не так много женщин, которые используют этот метод контрацепции — в основном препараты назначаются в целях коррекции здоровья.

«Если врач контролирует, назначил, почему депутаты должны решать в отношении продажи и применения гормональных противозачаточных средств? Наверняка доктор имела ввиду еще и коррекцию каких-то особенностей здоровья женщины. Я думаю, что этой самой коррекции в значительной мере, процентов 60-70 посвящено назначение противозачаточных средств, потому что противозачаточные таблетки уменьшают менструальную кровопотерю, снимают болезненность, убирают предменструальный синдром и различные флюктуации, настроения и так далее. Давайте так: «кесарю — кесарево», поэтому пусть врачи сами решают, каким образом, что им назначать. И уж то, что совершенно не укладывается в голове — это использование манипуляций. Это чистые манипуляции. Очень хочу посмотреть на ссылки, которые парламентарий могла бы привести в поддержку тех негативных явлений, о которых она сообщила», — заключила она.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что продажу противозачаточных таблеток в России следует ужесточить и отпускать их исключительно по рецепту врача. Парламентарий подчеркнула, что любые гормональные препараты вмешиваются в тонкий баланс функционирования организма, в том числе угнетают деятельность яичников, что со временем может привести к серьезным последствиям — от гормонального сбоя до преждевременного климакса. По мнению Соломатиной, ограничения позволят не только снизить риски инфарктов и инсультов у женщин, но и сохранить репродуктивное здоровье дольше.

Ранее депутат Леонов заявил, что ужесточение продажи противозачаточных не увеличит число абортов.