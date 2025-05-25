«Какие нарушения прав?»: депутат Леонов поддержал ужесточение продажи противозачаточных

Противозачаточные препараты, как и другие лекарства, должны назначаться врачом с учетом анализов, поскольку серьезно вмешиваются в гормональную систему организма. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что он поддерживает идею ужесточения продажи контрацептивов.

«Все противозачаточные средства женские гормональные — это лекарственный препарат. Лекарственные препараты должны в любом случае назначаться врачом. У нас же не вызывает никаких вопросов, почему, например, антибиотики должны назначаться врачом, почему препараты, которые снижают артериальное давление, должны назначаться врачом, и иные препараты, тем более если они вмешиваются серьезно в гормональный статус организма человека. Поэтому, конечно, я согласен, чтобы врачи-гинекологи назначали контрацептивы женщинам при их обращении с учетом анализов, потому что есть особенности назначения контрацептивов, в том числе и, например, они влияют на свертываемость крови. И если есть проблемы со свертываемостью крови, то, конечно, такие препараты, например, назначать нельзя. И масса других вопросов, на которые врач может обращать внимание, и особенности при назначении этих препаратов», — сказал он.

Леонов подчеркнул, что ужесточение продажи противозачаточных не нарушает права женщин и не скажется на числе абортов, поскольку есть альтернативные средства контрацепции.

«То, что возрастет количество абортов, я не соглашусь, потому что есть негормональные контрацептивы, например, те же презервативы, которые можно использовать для контрацепции, иные средства контрацепции. В этом отношении не думаю, что это каким-то образом будет увеличивать число абортов. По поводу нарушения прав. А какие здесь нарушения прав? Пожалуйста, есть рецепт — покупай контрацептивы, обращайся к врачу, который тебе их выпишет. Врач будет нести ответственность за те или иные последствия при применения контрацептивов. Поэтому в этом отношении полностью согласен, поддерживаю, считаю, что это правильно. А бесконтрольное применение гормональных контрацептивов приводит иногда к достаточно серьезным последствиям для здоровья женщины и выбирать между свободной продажей и здоровьем, я думаю, что все-таки выбор должен быть за здоровье», — добавил он.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что продажу противозачаточных таблеток в России следует ужесточить и отпускать их исключительно по рецепту врача. Парламентарий подчеркнула, что любые гормональные препараты вмешиваются в тонкий баланс функционирования организма, в том числе угнетают деятельность яичников, что со временем может привести к серьезным последствиям — от гормонального сбоя до преждевременного климакса. По мнению Соломатиной, ограничения позволят не только снизить риски инфарктов и инсультов у женщин, но и сохранить репродуктивное здоровье дольше.

Ранее были названы лекарства, которые ни в коем случае нельзя смешивать с кофе.