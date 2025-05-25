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СМИ сообщили об упавших на жилой дом в Туле обломках беспилотника

SHOT: в Туле обломки беспилотника упали на жилой дом
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Shutterstock

В Туле обломки беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, с трех часов ночи в городе непрерывно работает система противовоздушной обороны (ПВО). Над городом были слышны более десятка взрывов.

По данным SHOT, в одном из подъездов и нескольких квартирах пятиэтажки на улице Металлургов оказались выбиты стекла. Предварительно, никто не пострадал. Официального подтверждения пока нет.

В ночь на 25 мая Telegram-канал SHOT сообщил о мощных взрывах над Тулой.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее «Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины.

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