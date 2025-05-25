На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Тулы сообщили о взрывах над городом

SHOT: взрывы прогремели над Тулой, работает система ПВО
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Мощные взрывы прогремели над Тулой, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, в небе над городом раздались два взрыва примерно в 23:10 мск, затем люди услышали еще несколько.

Как утверждает SHOT, позже на нескольких улицах Тулы и в поселках на окраине города начались перебои с электричеством. Кроме того, появились данные о проблемах с мобильной связью.

24 мая жители Ельца в Липецкой области сообщили о хлопках в городе на фоне сирены воздушной тревоги. По данным авторов Telegram-канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать город при помощи беспилотников.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что регион атаковали дроны. Он отметил, что силы ПВО вычисляют и ликвидируют цели.

Ранее на Западе заявили, что российские оптоволоконные дроны стали неуязвимыми для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами