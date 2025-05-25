Жители Тулы сообщили о взрывах над городом

Мощные взрывы прогремели над Тулой, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, в небе над городом раздались два взрыва примерно в 23:10 мск, затем люди услышали еще несколько.

Как утверждает SHOT, позже на нескольких улицах Тулы и в поселках на окраине города начались перебои с электричеством. Кроме того, появились данные о проблемах с мобильной связью.

24 мая жители Ельца в Липецкой области сообщили о хлопках в городе на фоне сирены воздушной тревоги. По данным авторов Telegram-канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать город при помощи беспилотников.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что регион атаковали дроны. Он отметил, что силы ПВО вычисляют и ликвидируют цели.

Ранее на Западе заявили, что российские оптоволоконные дроны стали неуязвимыми для ВСУ.