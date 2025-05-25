Эксперт напомнила, что делать при нехватке стажа для пенсии

В случае, если для начисления страховой пенсии по старости не хватает стажа, его можно купить или заработать. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить его или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии», — рассказала собеседница агентства.

Эксперт добавила, что для того, чтобы купить недостающий стаж, нужно обратиться в Социальный фонд РФ. В текущем году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля. Также Иванова-Швец напомнила о существовании определенных условий предоставления такой услуги: всего можно докупить не больше 7,5 лет стажа.

19 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа пройдет очередное повышение пенсий для работающих пенсионеров, основанное на индивидуальных пенсионных коэффициентах, которые они заработали в 2024 году. Максимальная прибавка составит до трех пенсионных баллов.

Ранее были названы категории россиян, которым повысят соцвыплаты с 1 июня.