Названы профессии, позволяющие получать большую пенсию

Самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

По его словам, размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд России, — чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и выше будущая пенсия.

«Максимум, который можно набрать за год — 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц необходимо получать 230 тыс. рублей до вычета налогов. Если ваш доход больше, то это никак не повлияет на отчисления в Социальный фонд (разве что вы можете откладывать на пенсию дополнительно самостоятельно). Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это ИТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тыс. рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тыс. рублей), врачи узкой специализации (от 170 тыс. рублей)», — отметил Никитин.

По его словам, если вы набираете по 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента ежегодно на протяжении 35 лет (это средний стаж по стране), вы накопите 350 баллов. Ваша пенсия будет порядка 58 тыс. рублей, если считать по коэффициентам 2025 года, уточнил Никитин.

Он заключил, что размер пенсии зависит не только от зарплаты, но и от продолжительности трудового стажа и добросовестности работодателя в части отчислений в СФР. Поэтому при выборе профессии депутат призвал учитывать не только текущие доходы, но и долгосрочные перспективы.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет около 25 тыс. рублей.

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