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В Москве продлено следствие по делу против первого замначальника метрополитена

Следствие по делу о взятке первого замначальника метрополитена Москвы продлили
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Sergey Bulkin/Global Look Press

Срок предварительного расследования по уголовному делу в отношении первого заместителя начальника городского метрополитена Москвы Дмитрия Дощатова о получении взятки в особо крупном размере продлили до 22 июля. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

«Срок предварительного следствия был продлен уполномоченным должностным лицом до 22 июля 2025 года», — сказано в документе.

Басманный суд Москвы заключил под стражу Дощатова в октябре 2024 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что он получил взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 и заключил контракт на 3 млрд рублей на работы в столичной подземке. Но подрядчики якобы выполнили их на миллиард рублей, а остальную сумму похитили.

До этого суд заочно приговорил бизнесмена Рубена Мазмаряна к семи годам по делу о хищениях при реконструкции базы ВДВ. Его объявили в международный розыск.

Ранее суд в Курской области арестовал экс-замначальника одного из цехов Курской АЭС.

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