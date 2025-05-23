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Суд заочно приговорил бизнесмена к 7 годам по делу о хищениях при реконструкции базы ВДВ

В Москве мужчину заочно осудили на 7 лет за хищения при реконструкции базы ВДВ
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Shutterstock

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца «Стройсервисгрупп» Рубена Мазмаряна к 7 годам лишения свободы по обвинению в хищениях при реконструкции базы ВДВ. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мазмарян объявлен в международный розыск.

По данным другого источника, это второй раз, когда в отношении подсудимого рассматривают дело. До этого его судили с сообщниками, тогда он находился под подпиской о невыезде. После прений сторон, когда прокурор запросил для всех фигурантов длительные сроки, Мазмарян исчез.

По данным следствия, мужчина причастен к хищению около 500 миллионов рублей при реконструкции базы 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле и при работах на авиационных объектах.

До этого суд приговорил 42-летнего Михаила Животова, бывшего руководителя АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг», к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Липецке вынесли приговор уехавшим из России предпринимателям.

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