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Суд в Курской области арестовал экс-замначальника одного из цехов Курской АЭС

Экс-замначальника реакторного цеха Курской АЭС Широких арестован за взятку
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Ленинский районный суд Курска арестовал бывшего заместителя начальника реакторного цеха №2 Курской АЭС Евгения Широких. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Следствие считает, что в 2020 году Широких получил взятку в виде автомобиля марки Porsche Macan. Ему вменяют преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Суд избрал Широких меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 8 суток.

До этого суд в Москве избрал меру пресечения бывшему заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову по делу о получении взятки в особо крупном размере — его отправили в СИЗО на два месяца.

По данным «Коммерсанта», взятку Иванову дал основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович. Самого бизнесмена арестовали еще в конце марта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее суд арестовал сооснователя крипто-игры Blum по делу о мошенничестве.

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