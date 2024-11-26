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Суд в Москве оставил под арестом замначальника московского метро по делу о взятке

Суд оставил в СИЗО замначальника Московского метрополитена Дощатова

Московский городской суд оставил под арестом первого замначальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрия Дощатова. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Судья не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов замначальника.

Дощатова арестовали в конце октября по подозрению в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4. По версии следствия, он заключил контракт на 3 млрд рублей на работы в столичной подземке. Но подрядчики якобы выполнили их на миллиард рублей, а остальную сумму похитили.

Накануне суд в Подмосковье приговорил к пяти годам колонии бывшего начальника службы пути Московской дирекции инфраструктуры (МДИ) РЖД Михаила Гридчина, признавшего вину в систематическом получении взяток и мошенничестве. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также бывший начальник службы пути был на пять лет лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Ранее в Петербурге арестовали подполковника транспортной полиции за взятку.

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