В Туле произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Telegram-канал SHOT сообщал о двух взрывах над Тулой примерно в 23:10 мск.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО вечером 24 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее «Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины.