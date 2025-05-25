Воздушную тревогу объявили в Тамбовской области

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«Внимание!!! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!» — сказано в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают воздушную атаку на Тульскую область. Губернатор региона Дмитрий Миляев рассказал об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) четырех дронов самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 24 мая Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего дронов российские войска ликвидировали над Брянской областью — 30.

Ранее в Британии сообщили, что Россия стягивает войска к Харькову.