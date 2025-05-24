В Британии сообщили, что Россия стягивает войска к Харькову

Sky News: РФ сосредоточила 50 тысяч военных у границы с Харьковской областью

Вооруженные силы России (ВС РФ) сосредоточили войска вблизи украинского «города-крепости» Харькова. Об этом говорится в статье Sky News.

Отмечается, что Москва может готовиться к новому масштабному наступлению на этом направлении.

По словам корреспондента, после освобождения Курской области более 50 тысяч российских военнослужащих сосредоточились у границы с Харьковской областью. Аналитики считают, что у российских сил есть примерно четыре месяца для прорыва фронта, пока не ухудшатся погодные условия.

«Явно идет подготовка к активным наступательным операциям», — отметил в материале начальник штаба 13-й оперативной бригады Украины Андрей Помагайбус.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк добавил, что к границе Харьковской области переброшены элитные части, в том числе подразделения ВДВ. Он полагает, что Россия может планировать крупное наступление на Харьков и Сумы — либо удар в один из городов, либо попытку захватить большую часть области.

23 мая военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы России закрепились на границе Днепропетровской области.

16 мая репортер The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на информированный источник заявил, что российская делегация в ходе переговоров с представителями Украины в Стамбуле дала понять, что Вооруженные силы РФ способны занять еще две области: Харьковскую и Сумскую.

Ранее российские военные взяли под контроль Локню.