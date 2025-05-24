Военные сбили беспилотники над Тверской областью

Средства противовоздушной обороны утром 24 мая сбили над территорией Тверской области пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
Дроны были сбиты в период с 8:30 до 9:30 по московскому времени.
О возможных последствиях или пострадавших оборонное ведомство не сообщает.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.