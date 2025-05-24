Военные сбили беспилотники над Тверской областью

Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Тверской областью

Средства противовоздушной обороны утром 24 мая сбили над территорией Тверской области пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Дроны были сбиты в период с 8:30 до 9:30 по московскому времени.

О возможных последствиях или пострадавших оборонное ведомство не сообщает.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.