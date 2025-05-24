В Липецкой области заявили, что ВСУ специально бьют по гражданской инфраструктуре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру города Ельца Липецкой области уже вторые сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Провели в Ельце заседание оперативного штаба - с участием руководителей всех силовых ведомств. Уже вторые сутки город под прицелом вражеских дронов», — рассказал он.

Правительство региона обсуждает дополнительные меры защиты инфраструктуры от атак украинских беспилотников.

24 мая в Ельце Липецкой области ввели режим ЧС из-за массированной атаки украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что в Ельце временно ограничили работу мобильного интернета для повышения эффективности защиты от беспилотников. После атаки на город обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки, повредив 30 квартир, жильцы остались целы. В здании произошло возгорание.

Ранее российские военные подавили украинские беспилотники в Липецкой области.