В Жуковском и Домодедово ограничили прием и отправку рейсов

В аэропортах Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку самолетов

В столичных аэропортах Жуковский и Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в воздушных гаванях действуют с 23:35.

До этого в Калуге приостановили работу аэропорта Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Утром 24 мая в воздушной гавани уже вводили временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Они действовали с 04:45 на фоне опасности атак вражеских беспилотников в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской и Воронежской областях. В 8:00 аэропорт Грабцево вернулся к работе.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.