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Аэропорт Калуги вернулся к работе после ограничений

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Илья Питалев/РИА Новости

Аэропорт Калуги Грабцево снял ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В нескольких регионах России действовала опасность атаки БПЛА. Опасность атаки дронами ввели в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской, Воронежской областях.

Накануне утром ограничивали работу аэропорты в Иванове, Тамбове, Калуге, Ярославле и Костроме. Кореняко сообщал, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, диспетчеры и экипажи лайнеров принимали все необходимые меры для выполнения поставленной задачи.

Вечером накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Шебекино, Уразово и Новую Таволжанку.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области при атаке БПЛА пострадали восемь человек.

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