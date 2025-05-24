В Тульской области ликвидировали последствия атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале, что основная ликвидация последствий атаки БПЛА на регион выполнена.

По его словам, превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено, а мониторинг окружающей среды продолжается.

«Пострадавшим будет выплачена компенсация в зависимости от степени тяжести полученных травм», — сообщил чиновник.

Он добавил, что администрация Кимовского района поможет жителям отремонтировать поврежденные дома. Глава области поблагодарил оперативные службы за работу по ликвидации последствий налета и напомнил, что фрагменты сбитых дронов могут содержать взрывчатку и приближаться к ним запрещено.

Средства противовоздушной обороны утром 24 мая сбили над территорией Тверской области пять дронов ВСУ. БПЛА были уничтожены с 8:30 до 9:30. В результате налета была повреждена емкость с кислотой на предприятии Новомосковска.

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