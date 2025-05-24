В МВД назвали условие для лишения студентов-иностранцев особого статуса

В МВД предупредили, что иностранцы могут лишиться особого статуса при смене вуза

При переводе в другой российский вуз студент-иностранец может лишиться разрешения на временное проживание для получения образования (РВПО), предупредила в эфире радио «Милицейская волна» замначальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции МВД России полковник полиции Елена Климова.

«При переводе в другой государственный вуз РВПО у нас продолжит действовать, но при соблюдении условия, когда иностранный гражданин обязан об этом уведомить в течение месяца», — сказала она.

По ее словам, в противном случае это разрешение будет аннулировано. Климова добавила, что для получения РВПО нужно предоставить справку об отсутствии судимости сроком не более трех месяцев, которую можно получить в посольстве.

До этого полковник полиции рассказала, что студенты-иностранцы, которых отчислили из вуза или которые завершили обучение, при отсутствии оснований для нахождения на территории РФ попадут в реестр контролируемых лиц.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый правовой режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по программам высшего образования в госвузах.

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